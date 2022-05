Легендарная рок-группа U2 и Боно дали концерт прямо в киевском метро на станции Крещатик

Поддержка Украины от всего мира вдохновляет и дает веру в светлое будущее, а выступления мировых звезд на нашейземле убеждает, что все будет хорошо.

Так вот, прямо сейчас в киевском метро на станции Крещатик выступает легендарная ирландская рок-группа U2 во главе с солистом Боно. Коллектив поддержал украинцев, исполнив свои культовые хиты With Or Without You, Angel Of Harlem и другие. Позже на платформе к U2 присоединилась и группа "Антитела" во главе с фронтменом Тарасом Тополей.

Тарас вместе с Боно исполнили кавер на хит Stand By Me исполнителя Ben E. King.

Отметим, что ранее "Антитела" записали проникновенный трек вместе с британским певцом Эдом Шираном 2step, бьющим рекорды на YouTube.

Также напомним, что на Пасху украинская группа "Океан Эльзы" отыграла благотворительный концерт "Все буде добре!" на станции "Золотые ворота" в Киеве.

