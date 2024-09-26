Легендарное семейное шоу возвращается: Создатели проекта "Вартові Мрій" объявили о концертах в Киеве

Не упустите возможность погрузиться в мир магии и приключений вместе с "Сторожеными Мечтами"!

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Вартові Мрій" — уникального спектакля для всей семьи, покорившей сердца десятков тысяч зрителей. В этом году "Вартові Мрій" отправляются во всеукраинский тур, чтобы принести настоящее чудо в каждый уголок нашей страны.

Тур легендарного семейно-циркового шоу начнется с трех концертов в Киеве 4-го, 5-го и 6-го октября.

Зрители увидят увлекательную историю о девушке Алисе, которая вместе с Котом — Вартові Мрій — отправляется в невероятное путешествие по фантастическим мирам. Сможет ли Алиса спасти волшебную звезду от коварной драконесы и сохранить мечты тысячи жителей?

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".

"Вартові Мрій" — это не просто спектакль, а настоящее зрелище, сочетающее в себе удивительные танцевальные выступления, потрясающую акробатику и инновационные визуальные эффекты. На сцене выступят талантливые танцоры, цирковые артисты, акробаты и гимнасты, создавая незабываемое шоу, которое увлечет зрителей всех возрастов.

Это волшебная история о вере в себя, надежде и силе добра, которая напомнит зрителям, что чудеса случаются, если в них искренне верить.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Андрей Виблий, а креативным продюсером – Тала Пристаецкая. Особую магию шоу добавляет волшебный саундтрек, созданный Светланой Тарабаровой и Милошем Еличем, клавишником и аранжировщиком группы "Океан Эльзы".

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".

Не упустите возможность погрузиться в мир магии и приключений вместе с "Вартовими Мрій"! Ищите свой город среди всеукраинского тура. Купите билеты уже сегодня, чтобы получить незабываемые впечатления!

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Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".