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Легендарное семейное шоу возвращается: Создатели проекта "Вартові Мрій" объявили о концертах в Киеве Новости компаний

Легендарное семейное шоу возвращается: Создатели проекта "Вартові Мрій" объявили о концертах в Киеве

"Стражи грез".

Не упустите возможность погрузиться в мир магии и приключений вместе с "Сторожеными Мечтами"!

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Вартові Мрій" — уникального спектакля для всей семьи, покорившей сердца десятков тысяч зрителей. В этом году "Вартові Мрій" отправляются во всеукраинский тур, чтобы принести настоящее чудо в каждый уголок нашей страны.

Тур легендарного семейно-циркового шоу начнется с трех концертов в Киеве 4-го, 5-го и 6-го октября.

Зрители увидят увлекательную историю о девушке Алисе, которая вместе с Котом — Вартові Мрій — отправляется в невероятное путешествие по фантастическим мирам. Сможет ли Алиса спасти волшебную звезду от коварной драконесы и сохранить мечты тысячи жителей?

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".

"Вартові Мрій" — это не просто спектакль, а настоящее зрелище, сочетающее в себе удивительные танцевальные выступления, потрясающую акробатику и инновационные визуальные эффекты. На сцене выступят талантливые танцоры, цирковые артисты, акробаты и гимнасты, создавая незабываемое шоу, которое увлечет зрителей всех возрастов.

Это волшебная история о вере в себя, надежде и силе добра, которая напомнит зрителям, что чудеса случаются, если в них искренне верить.

Режиссером-постановщиком нового сезона стал Андрей Виблий, а креативным продюсером – Тала Пристаецкая. Особую магию шоу добавляет волшебный саундтрек, созданный Светланой Тарабаровой и Милошем Еличем, клавишником и аранжировщиком группы "Океан Эльзы".

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".

Не упустите возможность погрузиться в мир магии и приключений вместе с "Вартовими Мрій"! Ищите свой город среди всеукраинского тура. Купите билеты уже сегодня, чтобы получить незабываемые впечатления!

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ФОТО

Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу
Stage Show представляет новый сезон масштабного шоу "Стражи Мечт".

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