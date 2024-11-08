Легендарный генерал Марченко уходит из армии из-за состояния здоровья

Генерал-майор заявил, что увольнение из службы стало самым трудным решением, которое он принимал в своей жизни.

Известный генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко принял решение об увольнении с военной службы из-за состояния здоровья. Сейчас он проходит лечение и опубликовал фото с капельницей.

Об этом Марченко написал на своей Facebook-странице.

"Разведка в оккупированном Крыму, вывод 75 собратьев из окружения в Изваринском котле, Донецкий аэропорт, десятки тысяч километров по бескрайним степям Донбасса, во времена, когда мало кто понимал, где свои, а где враг. Тяжелый труд по реформированию вещевого обеспечения и введение нового системы питания, разработка и борьба за новые сухие пайки в Министерстве обороны Украины. Сфабрикованы уголовные дела и СИЗО. Родная Николаевщина и Херсонщина... долгий нелегкий путь, который трансформировал меня на каждом этапе и сделал тем, кем я являюсь. Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непреклонной борьбе за Украину. Поэтому увольнение из службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни", – говорится в заявлении Марченко.

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Генерал-майор сообщил, что проходит необходимое лечение, "ведь даже несгибаемых иногда нужно немного подлатать, чтобы удержать на плаву". Он отметил, что служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем, и без своевременного возобновления все может стать бесполезным.

Марченко поблагодарил всех, кто стал бок о бок вместе и отразил врага, "за невероятный героизм в те ужасающие дни февраля-марта 2022 года". Он выразил благодарность каждому украинскому солдату и офицеру за то, что "вместе мы бьем врага, не обращая внимания на изрядную усталость и любые прогнозы и "аналитику".

"Впереди у нас еще долгий путь борьбы за Украину, и я продолжаю делать все, что в моих силах, и даже больше ради победы! Поэтому не останавливаюсь на своем пути к победе. Я запустил Благотворительный Фонд Дмитрия Марченко. Присоединяйтесь к нашим проектам и вместе мы сделаем нашу армию сильнее!" – резюмировал генерал-майор.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко проходит лечение/Фото: Facebook-страница Марченко

К слову, из ВСУ по состоянию здоровья уволился генерал-лейтенант Юрий Содоль, которого защитник "Азовстали" обвинил в отдавании "бессмысленных приказов".

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