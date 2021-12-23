Сергей Маценко уже 16 лет живет с новым сердцем, скриншот из видео врача Сергея Тодурова

"Легендарный мужчина": как выглядит украинец, которому 16 лет назад пересадили сердце

"Легендарный мужчина": как выглядит украинец, которому 16 лет назад пересадили сердце

Украинец уже полтора десятка лет живет с новым сердцем.

Сергею Маценко 16 лет назад сделали трансплантацию сердца. Это большое достижение украинской медицины, так долго с пересаженным органом в Украине, вероятно, никто не прожил.

Об этом сообщил директор Института сердца Борис Тодуров.

"Легендарный для Украины мужчина Сергей Маценко. 16 лет назад мы ему сделали трансплантацию сердца. До сих пор это сердце хорошо работает. Это серьезное достижение нашей украинской трансплантологии. Это, пожалуй, самый долгожитель в смысле пересаженных сердец — никто еще так долго не прожил с пересаженным сердцем", – сказал врач.

По словам Бориса Тодуорова, в Европе средний возраст пациентов, которым пересадили сердце, – 12 лет.

"Сергей уже живет 16 и неплохо себя чувствует", – сказал медик.

В свою очередь Сергей Маценко выразил благодарность врачам за проделанную ему жизненно необходимую операцию.

Сергей Маценко, которому пересадили 16 лет назад сердце, поблагодарил врачей, скриншот с видео/Борис Тодуров

"Хочу поблагодарить врачей, которые приложили максимум усилий для моей жизни и моего здоровья. Проделана очень большая работа", — сказал мужчина.

Также Сергей Маценко уже несколько лет находится на искусственной почке, а совсем недавно ему заменили еще и бедренный сустав.

"Потихонку будем менять все, что выходит из строя, и будет человек себе жить и жить", — резюмировал Борис Тодуров.

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