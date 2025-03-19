"Легкие деньги" от оккупантов: как завербованный предатель планировал взорвать полицейских

Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который готовил агент РФ против украинских правоохранителей в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, 25-летний житель Павлоградского района, завербованный через Telegram-канал, получил задание взорвать полицейский наряд. Он заложил самодельное взрывное устройство (СИН) в заброшенном здании и сообщил на 102 о якобы обнаруженном мертвом человеке.
Когда полицейские прибыли на место, агент РФ планировал дистанционно привести взрывчатку в действие, находясь в засаде.
Однако контрразведка СБУ обнаружила и задержала злоумышленника "на горячем". Специалисты обезвредили взрывчатку, состоявшую из двух боевых гранат и детонатора с дистанционным управлением.
Как работал агент РФ:
- оккупанты завербовали его через Telegram-канал для поиска "легких денег".
- Он получил координаты схрона, где были составляющие СВП. Заложил взрывчатку в здании, а напротив установил видеокамеру.
- Планировал получить "вознаграждение" в криптовалюте, однако вместо денег получил подозрение.
В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на террористический акт).
Напомним, СБУ задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новых воздушных ударов по Одессе. Под прицелом врага находились запасные командные пункты и административные здания Сил обороны Украины.
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