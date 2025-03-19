"Легкие деньги" от оккупантов: как завербованный предатель планировал взорвать полицейских

Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который готовил агент РФ против украинских правоохранителей в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, 25-летний житель Павлоградского района, завербованный через Telegram-канал, получил задание взорвать полицейский наряд. Он заложил самодельное взрывное устройство (СИН) в заброшенном здании и сообщил на 102 о якобы обнаруженном мертвом человеке.

Когда полицейские прибыли на место, агент РФ планировал дистанционно привести взрывчатку в действие, находясь в засаде.

Однако контрразведка СБУ обнаружила и задержала злоумышленника "на горячем". Специалисты обезвредили взрывчатку, состоявшую из двух боевых гранат и детонатора с дистанционным управлением.

Как работал агент РФ:

оккупанты завербовали его через Telegram-канал для поиска "легких денег".

Он получил координаты схрона, где были составляющие СВП. Заложил взрывчатку в здании, а напротив установил видеокамеру.

Планировал получить "вознаграждение" в криптовалюте, однако вместо денег получил подозрение.

В настоящее время злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (покушение на террористический акт).

Взрывчатка, которую планировал взорвать агент

Напомним, СБУ задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новых воздушных ударов по Одессе. Под прицелом врага находились запасные командные пункты и административные здания Сил обороны Украины.

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