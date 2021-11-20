Легкие не раскрылись: в Тернопольской области умерла новорожденная девочка

Родители обвиняют в трагедии медиков.

В Тернопольской области во время рождения умер младенец: его родители обвиняют медиков.

Об этом сообщает "Газета Город".

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Отмечается, что с заявлением о непрофессиональных действиях врачей одного из медицинских учреждений Кременецкой области обратился 22-летний мужчина. Он сообщил, что 14 ноября его сестра родила девочку, но ребенок скончался. Заявитель обратился в полицию, чтобы выяснили истинную причину.

По предварительным данным, девочка родилась на 41 неделе беременности. Имела вес 3750 грамм. По словам медиков, у новорожденного не раскрылись легкие. Ее более часа реанимировали, но это не помогло спасти ребенка. Причиной смерти называют тяжелую асфиксию во время рождения. Это подтвердило вскрытие, которое проводил местный эксперт.

Чтобы исключить подлог свидетельства, судебно-медицинскую экспертизу провели в другом учреждении во время открытого уголовного производства. Выводы были такими же. В настоящее время продолжается следствие.

Как сообщалось, в городе Новый Раздел (Львовская область) на лестнице столовой местного политехнического профессионального колледжа охранник обнаружил завернутый в шарф младенца. Полицейские сразу доставили новорожденную девочку в городскую больницу и передали под опеку медиков.

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