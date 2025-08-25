"Легкие заработки" обернутся пожизненным: агент ФСБ в Чернигове готовила удар по ТЦК

В Чернигове женщина готовила удар по ТЦК / © СБУ

Реклама

В Чернигове 39-летняя местная жительница готовила удар по местному ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

39-летняя местная жительница попала во внимание окупантов через Телеграмм-каналы по поиску «легких заработков».

Реклама

После вербовки женщину «отправили» на Киевщину, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.

Фигурантка получила от ФСБ «маршрутное письмо» с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку. Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат сил обороны Украины.

После того, как женщина не обнаружила оборонных объектов по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак россиян по местным ТЦК. Она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле здания ТЦК. На подоконнике женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.

© СБУ

Таким образом россияне надеялись отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточены военнообязанные, чтобы ударить по ним ракетой.

Реклама

На финальном этапе спецоперации предательница была задержана в ее арендованной квартире. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что житель Херсона помогал россиянам готовить прорыв на правобережье Херсона.