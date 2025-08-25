- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
"Легкие заработки" обернутся пожизненным: агент ФСБ в Чернигове готовила удар по ТЦК
В Чернигове женщина-наводница, которую завербовала вражеская спецслужба, готовила удар по ТЦК.
В Чернигове 39-летняя местная жительница готовила удар по местному ТЦК.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
39-летняя местная жительница попала во внимание окупантов через Телеграмм-каналы по поиску «легких заработков».
После вербовки женщину «отправили» на Киевщину, где она пыталась обнаружить и передать врагу геолокации аэродромов с боевыми вертолетами.
Фигурантка получила от ФСБ «маршрутное письмо» с ориентировочными адресами возможного базирования военных объектов, возле которых она должна была провести доразведку. Впрочем, в нем не было никаких актуальных координат сил обороны Украины.
После того, как женщина не обнаружила оборонных объектов по координатам куратора, она вернулась в Чернигов для корректировки воздушных атак россиян по местным ТЦК. Она арендовала квартиру в 9-этажном доме возле здания ТЦК. На подоконнике женщина установила телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ.
Таким образом россияне надеялись отследить время, когда на объекте больше всего сосредоточены военнообязанные, чтобы ударить по ним ракетой.
На финальном этапе спецоперации предательница была задержана в ее арендованной квартире. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что житель Херсона помогал россиянам готовить прорыв на правобережье Херсона.