"Легко быть украинцем, когда твой дед — воин УПА": Сеть свирепствует из-за скандального стиха

Продюсер и поэт Мартина Макеева

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Украинская продюсер и поэтесса Мартина Макеева попала в громкий скандал из-за стихотворения, зачитанного ко Дню Независимости. В своем произведении она попыталась противопоставить жителей западных и восточных регионов, заявив, что одним национальная идентичность дается легче, чем другим.

Соответствующий ролик со стихом опубликован на Instagram-странице автора.

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В своем произведении «Не делите украинцев» Макеева заявила, что национальная самоидентификация якобы легче формируется у жителей западных регионов Украины — тех, кто рос на творчестве группы «Скрябин», у кого есть в семье воины УПА, кто с детства знает гимн и украинские праздники.

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В то же время для жителей восточных областей, в частности Донецка, выросших в русскоязычной среде и привыкших к «Деду Морозу и оливье», этот процесс, по словам поэтессы, может быть значительно сложнее.

Несмотря на то, что в конце стихотворения звучит призыв «не делите украинцев», пользователи соцсетей увидели в тексте манипуляции, замену понятий и попытку противопоставить жителей разных регионов Украины.

Реакция соцсетей на стихотворение «Не делите украинцев»

Видео Макеевой вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи, в частности, возмутились тезисом, что кому-то украинская идентичность и борьба за национальную память могут даваться «легко».

«Это нелегко — быть постоянно борющимся украинцем, у которого в семье был дед УПА. Потому что в любой момент он может погибнуть, а его семья будет вывезена в Сибирь или убита… Она написала тот стишок так, будто там на Донетчине, Луганщине, Харьковщине и других наших славных городах люди никогда не боролись за свободу».

«Легко быть украинцем, когда твой дед — воин УПА». Более абсурдного не слышал, пусть узнает историю воинов УПА…»

«В одном из сел на Пасху стоял директор школы возле церкви и записывал фамилии семей, которые шли на службу с корзинами… А детей унижали, обзывали и травили. Это было легко быть украинцем? Несмотря на все, люди берегли свои традиции».

«Расскажите, как мне было легко единственной украиноязычной в классе в Киеве. И, да, на 1 сентября я приходила в вышиванке. Одна».

«ОУН действовали на Донетчине тоже, Сосюра родился в г. Дебальцево и писал „любите Украину“. Украина — это не только Львов».

«То есть она буквально все стихотворение категорически разделяет украинцев, а в конце прямо под лирическую музыку томным голосом говорит „не делите украинцев“.

«Я еврейка из Днепра и у меня были украинские книги дома… Мартина х***ровая популистка, берега совсем потеряла».

«Легко насрать на все украинское, презирая все украинское, и потом рассказывать, что кому-то быть украинцем „легко“.

К слову, в Харькове разразился языковой конфликт: в парке женщины набросились с бранью на девушку из-за общения на украинском языке, назвав ее «бендерщиной». Автор видео отметила, что ее муж и отец защищают Харьков от оккупантов.

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