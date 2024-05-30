"Легко говорить, что "все будут воевать": эксперт о том, как нужно менять подход к мобилизации

По его мнению, по экономическому бронированию нужно провести дискуссию в обществе.

Тезис, что "все будут воевать" не является действенным для поощрения мобилизации. Ведь на самом деле значительная часть мужчин все-таки останется в тылу. Поэтому с обществом нужно вести честный разговор.

Об этом заявил эксперт по долгосрочным стратегиям и лектор Украинского католического университета Евгений Глебовицкий в интервью LIGA.net.

"Сейчас очень легко говорить о том, что, например, "все будут воевать". Даже во время Второй Мировой войны большинство мужчин не воевали. Вопрос в том, что кто-то будет в экономике, кто-то будет на фронте. Как определить, кто должен быть где, как должны работать эти инструменты справедливости – без честного разговора этого сделать будет невозможно, потому что кто-то будет чувствовать себя обманутым, преимущественно слабее себя будет чувствовать обманутым”, – говорит Глебовицкий.

Он призывает изменять информационный курс государства. Потому что обещания Арестовича о "2-3 неделях" войны "сейчас очень дорого стоят".

"Соответственно, это означает, что нужно сделать выводы. Выйти из политтехнологической логики принятия политических решений и перейти в логику построения институтов", – советует эксперт.

Также читайте Дети элиты должны быть на фронте: Жорин о необходимости справедливой мобилизации

По его мнению, по экономическому бронированию нужно провести дискуссию.

"Потому что я некоторые базовые предположения, которые непроговорены. Где есть пределы равенства в обществе? Что справедливо? У нас равенство отображается в обязанностях, оно отражается в благах? У нас остатки сословного общества, когда там, например, работники верхнего класса не позволяют нижнему класса себя судить и таким образом откупаются от своих обязанностей. Мы готовы торпедировать эти ограничения?", – сказал аналитик.

Ранее украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов также подчеркнул, что повестки должны получать даже дети чиновников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.