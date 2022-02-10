Легковой автомобиль раздавило, грузовик перевернулся: в Одесской области в жутком ДТП погибли три человека (фото)

Легковой автомобиль раздавило, грузовик перевернулся: в Одесской области в жутком ДТП погибли три человека (фото)

Полиция устанавливает причины аварии.

Возле села Мищанка Одесской области в четверг, 10 февраля, произошло жуткое ДТП, в котором погибли три человека.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

В ДТП попал грузовик и легковой автомобиль. На месте аварии погибли три человека. Это – водитель и пассажиры легкового автомобиля.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Судя по фото, которые опубликовала полиция, из легкового автомобиля остался только металлолом, грузовик же опрокинулся.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

На месте ДТП работали правоохранители и спасатели. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Киевской области водитель внедорожника разбила кафе. Инцидент произошел в селе Пуховка Броварского района.

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