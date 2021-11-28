Легковушка превратилась в кучу металла: в Одесской области в страшном ДТП погиб 5-летний ребенок

Легковушка превратилась в кучу металла: в Одесской области в страшном ДТП погиб 5-летний ребенок

Водитель Daewoo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

На дороге в Одесской области не разминулись автомобили Daewoo и микроавтобус Iveco. В результате чего погиб 5-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось 28 ноября около 10:30 возле поселка Холмское. Там водитель Daewoo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Iveco.

В результате аварии погиб 5-летний ребенок, также пострадали водители двух транспортных средств — их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницы.

“Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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