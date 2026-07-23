Легковушки не разминулись на трассе: на Кировоградщине произошла смертельная авария (фото)

Авария

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Поздно вечером 22 июля в Кировоградской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек. Погиб один человек.

Об этом сообщили в ГСЧС и в полиции области.

По данным полиции, авария произошла на автодороге М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино, вблизи одного из населённых пунктов Александрийского района. По предварительной информации, водитель Daewoo Lanos выехал на встречку, где влетел в двигавшийся навстречу Volkswagen Passat.

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После столкновения один из автомобилей загорелся. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно потушили пожар в автомобиле.

От полученных травм 28-летняя пассажирка Daewoo Lanos погибла на месте. Водителя этого авто и малолетнего ребенка, пострадавших в результате аварии, госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП.

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП.

В Кировоградской области произошло смертельное ДТП.

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