Легковушку разорвало пополам: в Винницкой области произошло жуткое ДТП

Днем 30 ноября вблизи Винницы на объездной дороге произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись две легковушки.

Об этом сообщило ГСЧС Украины.

В результате аварии водитель автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали его из изуродованного транспортного средства.

В другом автомобиле, "Тойота", в результате столкновения были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров. Необычные с помощью гидравлического инструмента вытащили их и передали медикам. Еще один пассажир этого автомобиля смог выбраться самостоятельно.

Напомним, в Тернопольской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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