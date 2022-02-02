Легковых протащило под фурой: в Днепре произошла смертельная авария

Автомобиль на полной скорости влетел в ванажевку.
Два человека погибли, еще один получил травмы во время ночной аварии в Днепре.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.
Смертельное ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Все произошло около 01:00 на въезде в город. Видно, как грузовик выезжает на проспект на зеленый сигнал светофора. В это время там мчится легковушка в сторону центра города. Автомобиль даже не тормозит и на полной скорости врезается в фуру.
Легковушка просто смяла, еще и протащила под грузовиком. Два человека погибли мгновенно. Еще одного пострадавшего доставила в больницу скорая помощь.
Светофоры на этом участке хорошо видны. Проспект ночью имеет освещение. Почему водитель легковушки нарушил правила, выясняют следователи.
Как сообщалось, на трассе Киев-Чоп в понедельник, 31 января, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погиб 27-летний мужчина.
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