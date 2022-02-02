Легковых протащило под фурой: в Днепре произошла смертельная авария

Автомобиль на полной скорости влетел в ванажевку.

Два человека погибли, еще один получил травмы во время ночной аварии в Днепре.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.

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Смертельное ДТП зафиксировали камеры наблюдения. Все произошло около 01:00 на въезде в город. Видно, как грузовик выезжает на проспект на зеленый сигнал светофора. В это время там мчится легковушка в сторону центра города. Автомобиль даже не тормозит и на полной скорости врезается в фуру.

Легковушка просто смяла, еще и протащила под грузовиком. Два человека погибли мгновенно. Еще одного пострадавшего доставила в больницу скорая помощь.

Новости Днепра: на въезде в город легковушка на полной скорости въехала в фуру - два человека погибли

Светофоры на этом участке хорошо видны. Проспект ночью имеет освещение. Почему водитель легковушки нарушил правила, выясняют следователи.

Как сообщалось, на трассе Киев-Чоп в понедельник, 31 января, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погиб 27-летний мужчина.

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