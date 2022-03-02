"Легкой прогулки" не получилось": в ВСУ рассказали о ситуации в Украине и "прозрении" оккупантов

Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике, а российская пропаганда трещит по швам, говорят в ВСУ.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины обнародовали оперативную информацию о российском вторжении в Украину по состоянию на 12:00 2 марта.
Как говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ, украинские военные по отдельным направлениям начинают перехватывать инициативу у российских оккупантов.
"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений понимая, что "легкой прогулки" не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском но и гражданскими жителями, блокирующими движение его колонн. На территории Украины перестает действовать российская пропаганда и "освободители" осознают, что их здесь никто не ожидал", — информируют в ВСУ.
На Волынском направлении противник потерял инициативу и активные действия не проводит.
На Полесском направлении российские оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.
На направлениях на Малин и Ирпень потеряли наступательный темп, понесли значительные потери и остановлены на невыгодных рубежах.
На Чернобыльском направлении враг пытался развить наступление в направлении Демидов и Ирпень, но также потерял наступательный потенциал, остановленный.
В Житомирской области — пытается разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки.
Одновременно противник размещает полевые и логистические лагеря в районах населенных пунктов Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.
На Северском направлении враг из состава 1 танковой армии и 20 общевойсковой армии ВС РФ, ведущего наступательные действия в направлении Краснограда и Изюма с целью создания условий для окружения группировки объединенных сил, понес потери и остановлен на рубежах Богодухов, Чугуев, Шевченково.
На Черниговском направлении противник остановлен.
На Нежинском направлении – совершил перемещение в направлении Новая Басань, Козелец.
На Донецком направлении противник силами 1, 2 АК и 8 армии основные усилия сосредоточил с целью выхода к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достиг, блокировать Мариуполь не смог.
На юге противник предпринимает попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.
В Черноморской операционной зоне российские оккупанты продолжают подготовку к проведению морской десантной операции на Черноморском побережье Украины (районы Затока, Одесса). Отмечено развертывание корабельных групп флота в открытом море.
"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике. Российская пропаганда трещит по швам! Вместе победим! Слава Украине!", — подытожили в Сухопутных войсках ВСУ.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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