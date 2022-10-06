Лекарств не было, а раненые медленно погибали: в "Азове" рассказали, почему решили уходить в плен

В мае после почти трех месяцев содержания "Азовстали" украинские защитники вышли с территории металлургического комбината.

Операция выхода украинских защитников, в том числе полка "Азов", была согласована с высшим военным руководством страны. Одной из важных причин этого было спасение жизней раненых военнослужащих.

В ходе брифинга 6 октября рассказал руководитель штаба полка "Азов" Богдан Кротевич.

"Операция нашего выхода (с "Азовстали" — Ред.) была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция. Нам было тяжело принять решение, но на тот момент у нас было 600 раненых, а 300 из них просто гнили. Они медленно погибали" "Офицерский состав единогласно решил идти в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, которые были в госпитале. У нас не было лекарства, не было достаточно оборудования. Поэтому такое решение было принято", — рассказал Богдан Кротевич.

По его словам, командир полка Денис Прокоменко напрямую имел связь с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандуемым Валерием Залужным, главой ГУР Кириллом Будановым. Впрочем, подчеркнул Кротевич, руководство страны предоставило "азовцам" право выбора.

Как сообщалось, пятеро украинских командиров "Азовстали", освобожденных из российского плена, удостоены званий Героев Украины и получили орден "Золотая звезда".

Напомним, что Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя , среди них воины "Азова" (фото). 200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

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