Лекарства для огорода: какими препаратами из аптечки можно возделывать растения

А знаете ли вы, что лекарства из домашней аптечки можно использовать для возделывания растений на огороде? Марганцовка, перекись водорода, йод, зеленка для огорода подходят идеально. Читайте в материале ТСН.ua, какие лекарства могут потребоваться для растений.

Если вы нашли в своей домашней аптечке просроченные лекарства, не спешите их выбрасывать. Они могут вам пригодиться для защиты и лечения растений на огороде.

Йод и зеленка для огорода

Зеленка – прекрасное средство, если вам нужно избавиться от мучнистой росы на кабачках, огурцах, луке или тыкве. Рецепт приготовления раствора очень прост. Надо взять 5 мл зеленки и развести ее в ведре воды. Кусты растений опрыскивайте раз в неделю. Подходит и как профилактика заболевания.

Йод – помогает стимулировать иммунитет растений, а потому они будут быстрее развиваться. Его рекомендуют использовать в период, когда формируются плоды перца, томатов, баклажанов. Йод эффективно борется с фитофторой, мучнистой росой, серой гнилью.

Рецепт приготовления такой: взять 5 капель йода на ведро воды. Обрабатывать этим раствором капусту, баклажаны, томаты, огурцы раз в 2-3 недели. Лучший период для обработки – конец июля – середина августа. Чтобы преодолеть болезнь дозировки, нужно удвоить и опрыскивать растения раз в 10 дней.

Метронидазол (трихопол)

Этот препарат эффективен в борьбе против кладоспориоза, фитофторы и серой гнили. Для приготовления раствора возьмите 10-23 таблетки метронидазола и ведро воды. Перемешивайте, пока таблетки не растворятся. Возделывать растения нужно с начала июня. Делать это для профилактики рекомендовано раз в неделю, а для лечения – немного чаще. Приготовленный раствор не хранится, его нужно использовать.

Перекись водорода от фитофторы и не только

От фитофторы, серой гнили, тли, корневой гнили, щитовок отлично подойдет именно перекись водорода. Также его используют, чтобы обеззаразить семена. Для приготовления раствора возьмите 1 литр воды и 2 столовые ложки 3% перекиси водорода. Добавьте 3 столовых ложки спирта (водки). Раз в неделю опрыскивайте растения для лечения и профилактики.

Нистанин от грибков

Это отличное противогрибковое средство пригодится, если нужно избавиться от кладоспориоза или фитофтороза. Нужно взять ведро воды и 10 таблеток нистана. Тщательно растворить и опрыскивать раз в 7 дней.

Марганцовка от фитофторы

Ее используют, чтобы обеззаразить почву и подготовить семена к высеву. Также марганцовкой можно обеззараживать теплицы, садовый инструмент, укрывные материалы. Чтобы использовать этот препарат в огороде, разведите 10 г марганцовки в ведре воды.

Сульфат магния – подкормка.

Этот препарат используют для всех овощных культур, если их стебли стали слишком ломкими, листики начали скручиваться. Для приготовления раствора принимают 40 г порошка на ведро воды.

Янтарная кислота для растений

Янтарная кислота используется для ускорения роста, стимуляции образования корней. Также она подходит для замачивания семян перед высадкой в грунт. Чтобы приготовить действенный раствор, возьмите 10 литров воды и растворите в них 3 таблетки янтарной кислоты. Поливать овощи нужно раз в 3-5 дней. Также сбрызгивайте им лунки перед тем, как высадить растение.

Витамины группы В и глюкоза

Эта подкормка поможет противостоять грибковым инфекциям, а также сформировать большие корнеплоды и в два раза увеличивает количество завязей.

Чтобы помочь своим растениям в огороде, возьмите по 1 таблетке витамина и глюкозы, а затем разведите их в ведре воды. Поливать нужно под корень раз в две недели. Обратите внимание, что 0,5 литра подходит на крупные плодоносящие растения и 1 стакан корнеплодов.

Борная кислота для растений

Она очень нужна, когда растения проходят период бутонизации и образования завязей, ведь помогает повысить стойкость цветка к холоду, активировать процессы формирования корнеплодов. Ее применяют для подкормки свеклы, томатов, картофеля.

Эффективнее всего использовать раствор с борной кислотой в начале июня. Для приготовления возьмите 1 ведро воды и 15 г борной кислоты. Под каждый кустик нужно не менее 1 стакана. Также можно опрыскивать овощи раз в 2 недели. Но в этом случае нужно готовить менее концентрированный состав (10 литров воды и 10 г борной кислоты).