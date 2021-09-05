Леонид Кравчук полетел в Германию на реабилитацию после сложной операции: детали

Леонид Кравчук полетел в Германию на реабилитацию после сложной операции: детали

Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня.

Такую информацию сообщил художник, блогер и телеведущий Сергей Поярков в комментарии Obozrevatel. Как известно Пояркова тоже прооперировали в Киевском центре сердца.

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Операцию Кравчуку проводил кардиохирург Борис Тодуров, которого он в свое время он называл "гением украинской медицины, которого слушаются все".

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты — поехал в Германию на реабилитацию", — рассказал также Поярков.

Напомним, состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.

Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

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