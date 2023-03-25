"Leopard должны быть напуганы": Резников отреагировал на предложение россиян бросить на фронт танки с постаментов

Россияне предлагают снять все танки Т-34 с постаментов и создать "танковую коалицию". В Минобороны уже отреагировали.

В России было предложено снять танки Т-34 с постаментов для того, чтобы создать танковую дивизию. Так что современные западные танки, пожалуй, уже "должны быть напуганы".

Об этом в своем Twitter написал Министр обороны Украины Алексей Резников.

"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", – написал Резников.

Напомним, в эфире телепрограммы российского пропагандиста Соловьева один из "экспертов" неожиданно заявил, что Россия может отправить в бой на войну в Украину танки Т-34, установленные как памятники.

В то же время в армии России иссякают запасы танков, поэтому они вынуждены снимать с хранения советские Т-54 и Т-55, выпускавшиеся еще в 1940-50-х годах. Более старых танков, чем эти, на русских складах нет.

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