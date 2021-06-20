Лещенко оставили в наблюдательном совете "Укрзализныци — решение правительства

Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко неплохо зарабатывает в УЗ. Только в январе он задекларировал 332 тыс. грн зарплаты.

Кабинет министр продлил на 3 месяца полномочия четырех членов наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом говорится в распоряжении правительства №666-р.

Независимыми членами наблюдательного совета "Укрзализныци" выбрали Шевка Аджунера и Андреаса Матье. Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко и Олег Журавлев стали членами наблюдательного совета как представители государства.

Они будут работать до назначения новых членов после проведения конкурсного отбора, но не более чем три месяца со дня вступления в силу этого распоряжения.

Лещенко подавал в НАПК сообщение, согласно которому с начала 2021 года ежемесячно его зарплата в "Укрзализныце" составила более 300 тыс. грн. Сергей Лещенко получил должность в наблюдательном совете УЗ в декабре 2019 года.

Напомним, что жена экс-нардепа и известного журналиста, а теперь — член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко диджейка Настя Топольская выступила в Москве.

Жена Сергея Лещенка выступила со своими DJ-сетами в России – "Секретные материалы"

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