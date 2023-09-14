Лесной уволил госэксперта по образованию Андрея Василенко: написал антиукраинский пост

Государственного эксперта по образованию Андрея Василенко увольняют с должности за антиукраинские высказывания. Приказ о его увольнении уже подписан.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесной.

"Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать ни одной должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне", — подчеркнул Оксен Лесной.

Он также добавил, что государственная служба – это большая ответственность. Ни один человек, подвергающий сомнению независимость своей страны, не имеет права занимать государственные должности, сказал министр.

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Добавим, что скандал разгорелся после того, как Василенко на своей странице в соцсети решил пролить свет на то, как Украина обрела независимость. По его мнению, СССР была "развалена" зря и сделано это было "за деньги". Что интересно, сообщение это он опубликовал на русском языке.

Напомним, что министр образования Лесной приказал писать слова "Российская Федерация" с прописной буквы.