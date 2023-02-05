Лесные пожары в Чили, потребность в дронах для Сил обороны и митинги в Израиле: главные новости ночи 5 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 февраля:
- Лесные пожары в Чили: количество погибших возросло до 22 человек Читать далее –>
- Десятки тысяч человек вышли на митинг против судебных реформ в Израиле Читать далее –>
- Резников рассказал, сколько дронов нужно Силам обороны Украины Читать далее –>
- Канада продолжает Covid-ограничения для путешественников из Китая Читать далее –>
- Свозят военных и технику: россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на Мариупольском направлении Читать далее –>
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