В ближайшие дни в Украине будет прохладно в ближайшие дни / © Associated Press

В ближайшие дни Украину накроет мощный холодный атмосферный фронт, который принесет с собой резкое ухудшение погоды, грозовые ливни и шквалистый ветер по всей стране. Синоптики предупреждают об объявлении желтого уровня опасности, поскольку затяжные майские теплые дни временно становятся «на паузу» из-за существенного похолодания.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в среду в Украине будет сильный ветер со штормовыми порывами.

«Нашу территорию будет пересекать атмосферный фронт, еще и с волной — карта! — поэтому практически повсюду завтра влажная погода с дождями», — отмечает синоптик.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Температура воздуха на юге и юго-западе будет колебаться в пределах от +25 до +28 градусов тепла, на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Луганщине будет несколько прохладнее — от +17 до +21 градуса тепла, на остальной территории столбики термометров будут показывать от +20 до +23 градусов тепла.

Диденко также прогнозирует в столице 27 мая ветреную погоду со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Также ожидаются дожди, а температура воздуха днем составит +21 градус выше нуля.

В то же время синоптик отмечает, в Украину идет похолодание — с четверга температура воздуха не поднимется выше отметки +18. Однако, по прогнозу Диденко, теплая погода вернется в страну в начале июня.

Глава Черкасского гидрометеорологического центра Виталий Постыгань сообщает, что лето становится «на паузу» — на этой неделе в атмосфере произойдет смена процессов.

«Температурный фон стремительно снизится аж на 4-6° и будет соответствовать концу апреля», — отмечает синоптик.

В среду, 27 мая, погода резко испортится. Через Украину будет проходить холодный атмосферный фронт с северо-запада. Синоптик предупреждает о кратковременных грозах, ливнях, а местами даже граде. Также ожидается сильный шквалистый ветер с порывами до 17-22 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, днем сохранится летняя температура — от +20 до +25 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 27 мая в Украине будет переменчивая погода. Ночью в северных областях местами, днем в Украине повсеместно пройдут кратковременные дожди. На Прикарпатье, в центральных и южных областях ожидаются грозы.

Ветер будет западный, северо-западный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны днем будет жарче — там ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

Погода в Украине 27 мая / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 27 мая

Синоптики предупреждают, что 27 мая, днем, в большинстве областей страны существенно усилится ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Жителям центральных и южных регионов, а также Прикарпатья стоит готовиться к грозам. Из-за такой непогоды объявлен первый уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупреждают метеорологи.

Синоптики предупреждают о неопасных метеорологических явлениях в Украине 27 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине и в столице 27 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди.

Температура по области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля. В Киеве столбики термометров будут показывать ночью от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Также синоптики предупреждают, что днем по области вероятны порывы ветра от 15 до 20 м/с. В связи с этим, в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о непогоде на Киевщине / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

В среду, 27 мая, погоду в регионе будет диктовать холодный атмосферный фронт, который принесет циклон с Восточно-Европейской равнины, сообщают метеорологи.

В целом на Львовщине ожидается переменная облачность. Если ночью будет спокойно и без осадков, то уже утром и днем погода испортится: пройдут кратковременные дожди с грозами, а местами возможен даже град. Поднимется сильный северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с, а утром и днем его порывы будут достигать 17-22 м/с.

На Львовщине ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +19…+24 градусов тепла. В самом Львове будет немного теплее: ночью ожидается около +13…+15 тепла, а днем термометры зафиксируют комфортные +21…+23 градуса выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области 27 мая будет переменчивая погода. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем вероятны кратковременные дожди с грозами.

Ночью ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, днем северо-западный и со скоростью 15-20 м/с.

Температура ночью по области будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха составит от +16 градусов тепла ночью до +27 градусов тепла днем.

Погода в Харькове

На Харьковщине 27 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет спокойно и преимущественно без осадков, то уже утром и днем пройдут дожди, а по области местами прогремят грозы.

В то же время синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре. Его средняя скорость составит 7-12 м/с, но уже с утра и в течение дня порывы будут достигать штормовых 15-20 м/с. Из-за этого на Харьковщине и в самом облцентре объявлен первый, желтый, уровень опасности.

По области ночью столбики термометров опустятся до +8…+13 тепла, а днем воздух прогреется до +17…+22. В Харькове ночь будет немного теплее — около +11…+13 градусов выше нуля, а днем ожидается комфортная температура в пределах +18…+20 градусов тепла.

Предупреждение о непогоде на Харьковщине 27 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 27 мая будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако день возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет дуть западный и со скоростью 7-12 м/с, днем вероятны порывы до 15-20 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днем от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днем от +23 до +25 градусов тепла.

