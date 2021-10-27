Летал, как безумный, и получал протоколы: жители Харькова ранее жаловались в полицию на водителя Infiniti

Летал, как безумный, и получал протоколы: жители Харькова ранее жаловались в полицию на водителя Infiniti

В Соцсети опубликовали протоколы, составляемые на подростка за превышение скорости.

В Харькове на 16-летнего водителя Infiniti, устроившего кровавое ДТП на проспекте Гагарина, раньше превышения скорости жаловались местные водители и вызвали патрульных. Последние составляли протоколы, но подросток как "летал" раньше, так и продолжал и дальше ездить по городу на бешеной скорости.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ХС Харьков".

"Как выяснилось у вчерашнего антигероя есть еще несколько видео. Недавно, 17 сентября, активистами был замечен Dodge, который неадекватно едет по дорогам Харькова. Были вызваны копы, составлено 2 протокола. Вот что порождает безнаказанность", — говорится в сообщении.

После ДТП 16-летний подросток был задержан полицией.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу",- отметили в полиции.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, водитель Infiniti мчался с бешеной скоростью по улице Гагарина на красный свет. На перекрестке он столкнулся Chevrolet Aveo, начавший движение после остановки на светофоре. После удара автомобиля еще пролетели десяток метров, сбив на своем пути дорожные и рекламные знаки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку