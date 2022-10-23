Летал, как "шумахер" и обгонял автомобили перед "зеброй": украинец в Польше установил рекорд по нарушениям на дороге

Водитель из Украины в Польше получил рекордное количество штрафных баллов.

Об этом сообщает сайт местной полиции.

В Тарнаватке-Тартаке Томашевского уезда Люблинского воеводства обнаружили нарушителя ПДД – 40-летнего гражданина Украины. Стражи порядка остановили автомобиль BMW, который превысил скорость на 26 км/ч и совершал обгон других транспортных средств перед пешеходным переходом. Нарушение зафиксировал полицейский наряд, патрулировавший трассу в автомобиле без опознавательных знаков, и оснащенный видеорегистратором.

За рулем легковушки находился 40-летний гражданин Украины. За свои нарушения он получил штраф в 1900 злотых и 21 штрафной балл.



Следует отметить, что в Польше за правонарушения на дорогах начисляются штрафные баллы. Максимально возможное количество штрафных баллов на счету водителя – 24, после этого у него отбирают права и лишают права вождения авто. Водители с опытом менее 1 года должны лимиты в 20 баллов, а водители с опытом от 2 лет – 24 балла.

Напомним, что на польской трассе "Люблин — Хелм" водители-украинцы устроили между собой масштабное ДТП. Столкнулись рейсовый автобус, микроавтобус, эвакуатор и грузовик. За рулем всех транспортных средств находились граждане Украины.

Также в Польше погибла украинка, которую на дороге сбили сразу два автомобиля.

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