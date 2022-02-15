Летальное оружие от Канады и готовность Путина к переговорам. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Канада предоставит Украине кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов ($392,8 млн) и летальное вооружение с боеприпасами на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн). Читать дальше –>
- Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к ведению переговоров по так называемым "гарантиям безопасности", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читать дальше –>
- Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне дестабилизационного поведения России. Читать дальше –>
- В The Hill узнали, что Пентагон надеется оказать военную помощь Украине через наземную доставку, чтобы помочь Киеву с сопротивлением внутри страны в случае вторжения России. Читать дальше –>
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые в истории страны применит закон о чрезвычайных ситуациях для подавления протестов против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19. Читать дальше –>