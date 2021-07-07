"Летальность снизилась, и это приятно": врач Жиравецкий рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

По мнению медика, говорить о новой волне коронавируса можно будет, когда количество госпитализаций увеличится в 5-10 раз.
В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом, а также количество госпитализаций.
Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.
Какая сейчас ситуация с коронавируса
"Все просто! Наблюдайте за количеством госпитализаций, сейчас ежедневно 400+ новых госпитализированных тяжелых пациентов. К счастью, показатель достаточно стабилен и не меняется резко. Мы понимаем, что это 5% всех тех, кто заразился коронавирусом. Поэтому вероятно у нас 8-10 тысяч новых случаев ежедневно в Украине. Летальность снизилась и это приятно. Алгоритмы диагностики и лечения пока не меняются для новых штаммов ", — говорит Тарас Жиравецкий.
Когда можно будет говорить о новой волне
По мнению медика, говорить о новой волне коронавируса можно будет, когда количество госпитализаций увеличится в 5-10 раз — это сразу будет видно в официальной статистике.
"Парадокс в том, что проведение массовых мероприятий не повлияло критически на распространение вируса в Украине. Почему у нас так, пока никто не знает и кстати возможно и не будет знать", — отметил Жиравецкий.
Что нужно помнить
"Если у вас не было коронавируса, а температура тела у вас поднялась выше 37,5 — сделайте быстрый тест на ковид, чтобы избежать распространения вируса и подойти корректно к лечению, если он у вас подтвердится", — советует Тарас Жиравецький.
Напомним, что "индийский" штамм COVID-19 имеет симптомы отравления. Все остальные симптомы схожи с обычным ходом коронавирусной болезни. Об этом рассказал Тарас Жиравецький.