"Летальность снизилась, и это приятно": врач Жиравецкий рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

"Летальность снизилась, и это приятно": врач Жиравецкий рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

По мнению медика, говорить о новой волне коронавируса можно будет, когда количество госпитализаций увеличится в 5-10 раз.

В Украине уменьшилось количество больных коронавирусом, а также количество госпитализаций.

Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький.

Какая сейчас ситуация с коронавируса

"Все просто! Наблюдайте за количеством госпитализаций, сейчас ежедневно 400+ новых госпитализированных тяжелых пациентов. К счастью, показатель достаточно стабилен и не меняется резко. Мы понимаем, что это 5% всех тех, кто заразился коронавирусом. Поэтому вероятно у нас 8-10 тысяч новых случаев ежедневно в Украине. Летальность снизилась и это приятно. Алгоритмы диагностики и лечения пока не меняются для новых штаммов ", — говорит Тарас Жиравецкий.

Когда можно будет говорить о новой волне

По мнению медика, говорить о новой волне коронавируса можно будет, когда количество госпитализаций увеличится в 5-10 раз — это сразу будет видно в официальной статистике.

"Парадокс в том, что проведение массовых мероприятий не повлияло критически на распространение вируса в Украине. Почему у нас так, пока никто не знает и кстати возможно и не будет знать", — отметил Жиравецкий.

Что нужно помнить

"Если у вас не было коронавируса, а температура тела у вас поднялась выше 37,5 — сделайте быстрый тест на ковид, чтобы избежать распространения вируса и подойти корректно к лечению, если он у вас подтвердится", — советует Тарас Жиравецький.

Напомним, что "индийский" штамм COVID-19 имеет симптомы отравления. Все остальные симптомы схожи с обычным ходом коронавирусной болезни. Об этом рассказал Тарас Жиравецький.

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