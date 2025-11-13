- Дата публикации
Категория
Украина
"Летающие доски": как Украина истощает российскую ПВО дронами-обманками
Стало известно, как Украина истощает российскую ПВО с помощью дронов-обманок.
Чтобы «проломить» фронтовую противовоздушную оборону РФ, Украина массово применяет дешевые обманочные дроны, которые прикрывают настоящие ударные беспилотники.
О тактике и целях таких операций в эфире Radio NV рассказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.
По словам Свитана, российские войска регулярно сообщают о десятках сбитых беспилотников — часть из них намеренно запускаются как подставные цели.
«Сегодня по российским данным по 30–40 БПЛА были сбиты над Курской и Брянской областями. Это обманки. Это те же „летучие доски“, стоимостью 200–300 долларов, которые наши специалисты прикрепляют к крылу и отправляют вперед, чтобы прикрыть основные ударные дроны», — подчеркнул он.
Эффективность этой тактики состоит в двух основных задачах. Во-первых, подставные аппараты отвлекают внимание систем ПВО врага. Во-вторых, они заставляют россиян поднимать в воздух самолеты и вертолеты и тратить на перехват дорогие ракеты. «Это изматывает ПВО противника: на подъем авиации и расход ракет идут значительные ресурсы, тогда как наши обманки стоят куда меньше», — отметил Свитан.
Он также объяснил соотношение сил в следующих операциях: одному ударному дрону обычно сопровождают до десяти дронов-обманок. Именно последние принимают на себя основной удар от российских средств ПВО, в то время как небольшая группа ударных беспилотников продолжает маршрут и поражает цель.
Даже три-семь ударных аппаратов иногда достаточно, чтобы нанести ощутимый ущерб инфраструктуре.
«Когда они попадают, например, на нефтеперерабатывающий завод, этого достаточно, чтобы вывести из строя или приостановить технологический цикл на объекте противника», — добавил эксперт.
Иногда для выполнения боевой задачи хватает даже одного-двух точных ударных дронов.
По словам Свитана, россияне усилили фронтовые средства ПВО, поэтому для их разведения и преодоления необходимо применять большие группы обманок. Именно массовость запусков и разница в стоимости боеприпасов и аппаратов создают тактическое преимущество для Украины.
Напомним, 13 ноября украинские военные применили отечественные ракеты «Фламинго», дроны «Барс» и «Февраль». Украинские защитники попали в оккупированном Крыму по предприятию хранения нефтепродуктов.