"Летающие доски": как Украина истощает российскую ПВО дронами-обманками

Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Чтобы «проломить» фронтовую противовоздушную оборону РФ, Украина массово применяет дешевые обманочные дроны, которые прикрывают настоящие ударные беспилотники.

О тактике и целях таких операций в эфире Radio NV рассказал полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан.

По словам Свитана, российские войска регулярно сообщают о десятках сбитых беспилотников — часть из них намеренно запускаются как подставные цели.

«Сегодня по российским данным по 30–40 БПЛА были сбиты над Курской и Брянской областями. Это обманки. Это те же „летучие доски“, стоимостью 200–300 долларов, которые наши специалисты прикрепляют к крылу и отправляют вперед, чтобы прикрыть основные ударные дроны», — подчеркнул он.

Эффективность этой тактики состоит в двух основных задачах. Во-первых, подставные аппараты отвлекают внимание систем ПВО врага. Во-вторых, они заставляют россиян поднимать в воздух самолеты и вертолеты и тратить на перехват дорогие ракеты. «Это изматывает ПВО противника: на подъем авиации и расход ракет идут значительные ресурсы, тогда как наши обманки стоят куда меньше», — отметил Свитан.

Он также объяснил соотношение сил в следующих операциях: одному ударному дрону обычно сопровождают до десяти дронов-обманок. Именно последние принимают на себя основной удар от российских средств ПВО, в то время как небольшая группа ударных беспилотников продолжает маршрут и поражает цель.

Даже три-семь ударных аппаратов иногда достаточно, чтобы нанести ощутимый ущерб инфраструктуре.

«Когда они попадают, например, на нефтеперерабатывающий завод, этого достаточно, чтобы вывести из строя или приостановить технологический цикл на объекте противника», — добавил эксперт.

Иногда для выполнения боевой задачи хватает даже одного-двух точных ударных дронов.

По словам Свитана, россияне усилили фронтовые средства ПВО, поэтому для их разведения и преодоления необходимо применять большие группы обманок. Именно массовость запусков и разница в стоимости боеприпасов и аппаратов создают тактическое преимущество для Украины.

Напомним, 13 ноября украинские военные применили отечественные ракеты «Фламинго», дроны «Барс» и «Февраль». Украинские защитники попали в оккупированном Крыму по предприятию хранения нефтепродуктов.