Летчик-инструктор допустил причины падения вертолета в Броварах: что известно

По словам Романа Свитана, есть несколько версий причины крушения, но основной версией такого рода является отказ авиатехники.

Авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД, могла быть вызвана отказом авиатехники из-за конструкционных неисправностей или внешнего воздействия. Точную причину должно сообщить следствие после экспертизы узлов вертолета.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии "24 Каналу".

По словам эксперта, есть несколько версий причины крушения, но основной версией такого рода является отказ авиатехники.

Кто прокладывал такой маршрут и что вертолет делал над городом

Помимо версии с отказом в авиатехнике, Роман Свитан рассматривает версию ошибки техники пилотирования.

"Она в принципе тоже есть в рабочем режиме, ее будут пересматривать, я думаю, определенные самописцы остались. Проверят работу летного состава и комиссия вынесет свой вердикт", — сказал Свитан.

Ну, мнение полковника ВСУ, уже после проведения комиссии станет ясно, что именно привело к такого рода развитию событий.

В то же время у военного эксперта возникли вопросы относительно того, почему вертолет пролетал на такой низкой высоте, ведь над городами обычно вертолеты и самолеты пролетают значительно выше.

"Я пролетал и на вертолетах, и на истребителях, и на боевых вертолетах. Если бы я вышел на город, с меня бы сняли погоны и минимум, я бы уже не служил", – сказал Свитан.

Роман Свитан отметил, что нужно узнать, кто прокладывал вертолету такой маршрут и что он делал над городом.

Эти вертолеты очень хвалят украинские пилоты…

Разбившийся в Броварах борт был поставлен из Франции. Несколько лет назад в Украину завезли новые и б/у вертолеты для ГСЧС. Роман Свита рассказал, что сама по себе это очень хорошая техника.

"Это вертолет, хорошо выполнявший свои задачи, он действительно когда-то был разработан для транспортировки большого количества людей, например, на те же буровые платформы для выполнения задач служб по чрезвычайным ситуациям", — отметил полковник ВСУ.

Также Свитан рассказал, что эти вертолеты очень хвалят украинские пилоты и имеют о нем хорошие отзывы. Недостатки, по словам эксперта, есть во всей технике, потому что она в процессе эксплуатации доводится до определенного состояния, но, как отметил летчик-инструктор, в этом нет проблемы и это вполне нормальный подход.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. В катастрофе погибло высшее руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них – один ребенок. Маленькая Милана погибла вместе с мамой.

ТСН.ua собрал официальные комментарии и мнения экспертов относительно причин трагедии в Броварах.

Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович: история погибших в результате авиакатастрофы в Броварах

Читайте также: