Летел на "Инфинити" больше 100 км/ч: что известно из соцсетей о мажоре, устроившем кровавое ДТП в Харькове (видео)

Подросток уже фигурировал в сводках полиции раньше.

В Харькове на проспекте Гагарина 16-летний подросток, который на большой скорости летел на автомобиле "Инфинити" влетел в "Шевроле". В результате погиб 58-летний водитель "Шевроле", а трое пассажиров "Инфинити": 16-летняя девушка и двое парней оказались в реанимации.

ТСН.ua собрал все, что известно о 16-летнем водителе "Инфинити" из соцсетей.

По сообщению в соцсетях, за рулем Инфинити находился 16-летний Николай Х* (2005 г. р.) Машину ему на днях купили родители. Они - якобы предприниматели, занимаются реализацией мясных продуктов.

Стрелял в супермаркете

Николай Х* уже фигурировал в сводках полиции, пишут в соцсетях. Два года назад у него случился конфликт с женщиной в супермаркете. 14-летний подросток Николай начал стрелять в двоих людей из пневматического пистолета. В результате происшествия 19-летний парень и его 39-летняя мать попали в больницу. Причиной конфликта якобы стала ссора Николая с его знакомой. Он унизил девушку, а мама с братом решили с ним поговорить. В результате женщина и парень попали в больницу с пулевыми ранениями, рассказывают очевидцы.

На своей странице в Инстаграм у подростка, сообщают в соцсетях, много фото и историй с ночными поездками на авто по улицах Харькова. Он даже хвастался, что обматерил патрульного. Сейчас эта информация удалена.

В местных пабликах после резонансного ДТП опубликовали переписку подростка со знакомыми, где он хвастается тем, что закон ему не указ, потому что у него есть деньги откупиться.

"Лучше иметь много денег и спокойно гулять", - пишет подросток.

В Сети опубликовали фото подростка после ДТП. У него кровь на голове, однако сообщается, что он в здравом уме и самостоятельно передвигается. За информацией СМИ, родители подростка заявили об угоне автомобиля.

16-летнего Николая задержала полиция.

Напомним, что на проспекте Гагарина столкнулись два автомобиля, обломками задело припаркованную машину. Один автомобиль влетел в рекламный щит и сбил светофор. Водитель, устроивший аварию, задержан.

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