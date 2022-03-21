Летел бомбить Харьков: у сбитого российского летчика вся родня живет в Запорожье

Украинские воины сбили весь экипаж.

Украинские военные сбили российского летчика, летевшего бомбить Харьков.

Оказалось, что у того вся родня живет в Запорожье.

Об этом написал военный блогер Анатолий Штефан – Штирлиц.

"Еще одна мраZь, которую наши воины приземлили. Мне в личные сообщения: "Как с вами связаться? Вы опубликовали данные о сбитом экипаже из России. Где можно узнать подробнее, чтобы сообщить его матери в Запорожье. Она с бабушкой там живет...". Летел бомбить Харьков, когда бабушка, мать, сестры и вся родня живет в Запорожье. Военный, офицер, мужчина, человек? Нет — мраZь!" — отметил Штефан.

Он добавил, что гордится украинскими воинами, приземлившими российский экипаж навсегда.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине гибнет один российский солдат.

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