Летел на "красный" свет: появилось видео, как микроавтобус сбил пешехода и велосипедиста на "зебре"

В результате ДТП один человек погиб, другой — получил травмы.

В Киеве вчера, 2 ноября, грузовой микроавтобус на скорости влетел в толпу людей, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу на проспекте Академика Палладина. В результате погиб велосипедист и травмировался один из пешеходов.

Видео смертельного ДТП выложили в Сети.

На кадрах видно, как изменился сигнал светофора, позволявший пешеходам переходить дорогу. Несколько человек, в том числе и велосипедист, начали движение и дошли почти до середины дороги, когда в них влетел фургон. Пешеходы, которые шли первыми, успели отскочить, а вот ехавшего велосипедиста и еще одного мужчину буквально снесло с пути и отбросило на несколько метров.

Следует отметить, что как водители, так и сами пешеходы ушли и уехали по своим делам, а сбитые люди остались лежать на дороге. К ним никто не поспешил оказать помощь.



В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, пешеход госпитализирован в тяжелом состоянии в бессознательном состоянии. Водитель фургона Renault Master задержан на месте ДТП в порядке ст. 208 УПК РФ.



Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины и избрание меры пресечения.



Напомним, что в Виннице задержали водителя микроавтобуса, вылетевшего на тротуар, сбил там девушку и скрылся с места аварии. Его разыскивали почти сутки. Все это время он прятался в лесу.

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