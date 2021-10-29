Летел с 13 этажа: в Днепре 29-летний мужчина пытался покончить с собой, прыгнув из окна

Летел с 13 этажа: в Днепре 29-летний мужчина пытался покончить с собой, прыгнув из окна

После неудачного самоубийства мужчину забрали в больницу.

В Днепре 29-летний мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с 13 этажа многоэтажки. Во время прыжка он упал на чердак.

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Об этом сообщает "Днепр Час".

Инцидент произошел на Слобожанском проспекте в Днепре. Муж упал с 13 этажа, но остался жив. В результате падения он приземлился на козырек дома за один этаж к земле.

Несмотря на переломы и травмы, после падения мужчина находился в сознании и даже успел пообщаться с копнами. Он объяснил, что пытался совершить суицид, но причин не назвал.

29-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу №6.

Напомним, что в Кривом Роге 10-летняя девочка решила во что бы то ни стало пойти гулять. Для этого она намеревалась прыгнуть с балкона многоэтажки.

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