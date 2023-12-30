Летела на Киев: бойцы Нацгвардии сбили вражескую крылатую ракету из пулеметов (фото)

В результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты

В ходе массированного ракетного обстрела Россией территории Украины 29 декабря мобильная огневая группа 27 Печерской бригады обнаружила цель, которая двигалась в направлении города Киева. Нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов.

Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии, воздушная цель была поражена.

"В ходе осмотра места падения обломков предварительно установлено, что в результате огневого поражения в ракете произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонация боевой части ракеты не состоялась”, — говорится в сообщении.

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В Нацгвардии напомнили, что огневые расчеты были созданы для противодействия ударам с воздуха, в том числе для сбития ракет и дронов-камикадзе.

"В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", — подчеркнули нацгвардейцы.

Напомним, в пятницу, 29 декабря, Киев пережил одну из самых мощных атак России, коварно наносившей удары по гражданским объектам города почти пять часов подряд.

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