РФ продолжает свой террор / © Associated Press

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В ночь на 21 ноября враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 по двум направлениям и 148 ударными БпЛА типа «Shahed» (87 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Орел, Брокск, Брянск Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БпЛА.

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«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях», — говорится в сообщении.

Что в небе сейчас:

Группа БпЛА на Запорожье с юга

Реактивный БпЛА из Киевщины — на Житомирщину, курсом на Коростень

Реактивный БпЛА из Брянской области — на Черниговщину

Реактивный БпЛА из Днепропетровщины — в Кировоградскую, курсом на Александрию

Напомним, российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.

Россияне атаковали ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка Харьковской области. Более 10 человек пострадали, среди них есть дети.

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