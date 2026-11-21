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- Украина
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Летели дроны и "Искандеры": как отработала ПВО и что в небе сейчас
Оккупанты ночью снова выпустили по украинским городам дроны и ракеты.
В ночь на 21 ноября враг атаковал Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 по двум направлениям и 148 ударными БпЛА типа «Shahed» (87 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Орел, Брокск, Брянск Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 117 вражеских БпЛА.
«Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях», — говорится в сообщении.
Что в небе сейчас:
Группа БпЛА на Запорожье с юга
Реактивный БпЛА из Киевщины — на Житомирщину, курсом на Коростень
Реактивный БпЛА из Брянской области — на Черниговщину
Реактивный БпЛА из Днепропетровщины — в Кировоградскую, курсом на Александрию
Напомним, российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал детский сад, а в расположенном рядом пятиэтажном доме загорелась квартира.
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