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- Украина
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Летели дроны, ракеты и баллистика: в Воздушных силах раскрыли детали атаки по Украине
Силы ПВО сбили 61 из 83 воздушных целей. Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях.
В ночь на 3 августа Россия вновь атаковала Украину ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
В частности, противник атаковал 83 средствами воздушного нападения:
76 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям
баллистической ракетой «Искандер-М»
5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400
1 крылатой ракетой Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря
«По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 61 воздушную цель: 60 враждебных БпЛА и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. 1 баллистическую ракету „Искандер-М“. Зафиксировано попадание 6 ракет и 16 БпЛА в 8 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Николаеве разрушены дома и бушует пожар после удара россиян.