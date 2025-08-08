Летели камни и гаечный ключ: на Волыни толпа напала на авто ТЦК

Военный билет / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В селе Соловичи Волынской области 7 августа толпа напала на служебный транспорт работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас задержан один фигурант инцидента.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района, когда происходило оповещение военнообязанных. Группа неизвестных лиц напала на военнослужащих одного из районных ТЦК Волыни и сотрудников полиции.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их показать и пытался убежать. В этот момент мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного авто и камнем разбил лобовое стекло. Удары по машине нанесла и женщина. Еще один мужчина разбил металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), боковые окна авто и трижды ударил водителя по руке.

Впоследствии движение авто ТЦК заблокировали другие машины, в частности, грузовики. Около 10 человек окружили служебное авто и несколько минут наносили удары по нему, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

Сведения по данному факту инцидента внесены в ЕРДР по признакам угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг. Один фигурант задержан, действия другого — предварительно квалифицированы как хулиганство.

Напомним, 4 августа и в Ровенской области произошел инцидент с препятствованием работе ТЦК: группа людей остановила автомобиль центра комплектования и вывела оттуда военнообязанного — депутата Костопольского горсовета Виктора Москвича. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. ВО «Свобода» уже высказало свою позицию, решительно осудив действия, затрудняющие процесс мобилизации.