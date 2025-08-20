Летели камни и раздавались выстрелы: на Волыни произошел конфликт между женщинами и ТЦК

Пистолет / © pixabay.com

На Волыни в Камень-Каширском районе произошел конфликт между местными жительницами и работниками ТЦК и СП. Женщины начали бросать камнями в военных после того, как они задержали мужчину с инвалидностью. По словам очевидцев, работники военкомата якобы начали стрелять, и одна из пуль попала женщине в щеку.

Об этом сообщил местный телеканал «Аверс» и отреагировали в Волынском областном ТЦК и СП.

Инцидент с участием гражданских и военнослужащих ТЦК произошел в селе Новые Червища. Местная жительница рассказала журналистам, что представители военкомата действовали грубо и пытались силой посадить мужчину с инвалидностью в бус.

По словам женщины, военные приехали двумя машинами, перекрыли мужчине дорогу, отбросили в сторону его велосипед и пытались завести в бус. Две женщины, которые стали свидетелями инцидента, требовали отпустить мужчину из-за его инвалидности и начали бросать камни в авто.

Жительница села Новые Червища также утверждает, что после этого военные подъехали ближе и сделали несколько выстрелов в ее с односельчанкой сторону. В результате одна из пенсионерок получила ранение щеки, ее госпитализировали и прооперировали. В сюжете медиа показали фото травмированной женщины.

Снимок щеки пострадавшей из-за стрельбы жительницы Волыни / © zaxid.net

Реакция ТЦК на инцидент на Волыни

В Волынском областном ТЦК и СП 19 августа прокомментировали этот инцидент. Там заявили, что мужчина, которого пытались задержать работники военкомата, отказался предоставить документы для проверки военно-учетных данных.

«Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе „Оберіг“ подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва», — говорится в заявлении ТЦК.

По словам ведомства, после проверки мужчину решили отпустить. В то же время в ТЦК отмечают, что агрессию первыми проявили женщины, которые начали бросать камнями в авто военных, когда мужчина еще находился внутри.

Относительно использования оружия, то в военкомате отметили, что этот факт «проверяется соответствующими правоохранителями».

Напомним, ранее на Волыни в селе Соловичи группа людей напала на служебное авто работников ТЦК и полиции. Конфликт возник во время оповещения военнообязанных. Местные заблокировали машину, разбили окна и нанесли телесные повреждения водителю. Один из нападавших задержан, другим инкриминируют хулиганство.