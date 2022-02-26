"Летит и малое, и большое": пограничник об артиллерийских обстрелах со стороны Беларуси

"Летит и малое, и большое": пограничник об артиллерийских обстрелах со стороны Беларуси

На маршруте движения Госпогранслужбы взорвался боеприпас.

Со стороны Беларуси произвели артиллерийские обстрелы наряда Госпогранслужбы.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Обстрелы из Беларуси – летит и малое, и большое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что на Ровенщине, из Беларуси прилетел, скорее всего, минометный снаряд", — говорится в сообщении.

Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы.

Пограничники уже несколько раз подмечали следы запуска ракет с территории страны на этом маршруте.

Напомним, ранее стало известно о 4 баллистических ракетах, выпущенных с территории Беларуси в юго-западном направлении Украины.

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