Летнее наступление РФ и оккупация Донбасса: в ISW проанализировали планы Кремля по захвату Украины

Аналитики Института изучения войны проанализировали заявления Украины о том, что главной целью агрессора России на 2024 год остается захват Донецкой и Луганской областей. Ведь оккупанты планируют наступательную операцию уже летом

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Американские специалисты вспоминают заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка о том, что наступательные цели РФ в этом году заключаются не только в захвате всей Донецкой и Луганской областей, но и попытках оккупировать остальную часть Запорожской области. Этот регион станет целью Кремля, если будет захвачен Донбасс. Также Павлюк заявил о планах Москвы по захвату городов Харькова или Сумы.

Также в отчете ISW приводит слова заместитель руководителя ГУР Украины Вадима Скибицкого о том, что российские войска, вероятно, продолжат достижение своей давней цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей в течение лета.

В Институте отмечают: пока неясно, насколько план по оккупации Харькова или Сум серьезный, и смогут ли российские войска захватить один или оба города.

"ISW продолжает оценивать, что российским войскам будет трудно захватить город Харьков, но российская наступательная операция в этом районе, вероятно, оттянет и закрепит украинские силы из других участков линии фронта", — отмечают аналитики.

Также специалисты упоминают в отчете заявил украинских официальных лиц о ситуации во Временном Яру Донецкой области. Да, Павлюк заявил, что ВСУ делают все возможное, чтобы остановить попытки врага захватить город. Впрочем, он отметил, что у российских сил артиллерийское преимущество 10:1 над украинцами и "полное преимущество в воздухе", вероятно, имея в виду способность российских войск без разбора наносить удары планирующими бомбами в этом районе.

Между тем, Скибицкий заявил, что российские войска не захватят Времен Яр в ближайшее время, хотя это "вероятно, вопрос времени", когда город упадет.

"Это согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска могут взять Времен Яр, но вряд ли сделают это немедленно", — отмечают американские аналитики.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отмечает, что целью Кремля является не только Донбасс. В случае успеха РФ намерена оккупировать и Запорожскую область.

Между тем, заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины. Впрочем, у врага недостаточно сил для захвата областных центров.

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