Потери России в войне

В ВСУ подсчитали, сколько солдат российская армия потеряла на один квадратный километр территории во время летнего наступления в 2025 году.

Об этом сообщил Центр стратегический коммуникаций ВСУ.

В течение российской весенне-летней военной кампании 2025 года страна-агрессор потеряла 124 солдата (погибшими) на 1 кв. км захваченной территории.

В Страткоме ВСУ добавили, что в этом году в боях за каждый захваченный населенный пункт погибают 2243 российских военнослужащих.

Напомним, накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что темпы российского наступления в Украине выросли вдвое. Однако, аналитики ISW обнаружили, что заявления Кремля о захвате 600-700 кв. км в месяц значительно завышены. Так, в августе враг продвинулся лишь на 500 кв. км. По данным Генштаба ВСУ, в том месяце Россия теряла на фронте в среднем 938 военных ежедневно.

По оценкам проекта DeepState, в августе российские оккупанты захватили 464 кв. км украинской территории. Это на 18% меньше, чем в течение предыдущих месяцев.