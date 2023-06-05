Летнее солнцестояние в 2023 году: сколько часов длится самый длинный день в Украине, какие традиции существуют

День летнего солнцестояния — уникальное событие, издавна имеющее в Украине свои особенности и традиции. Когда самый длинный день и самая короткая ночь года?

Солнцестояние – особое явление, которым издавна люди наслаждались. Через год Земля переживает два таких события — зимой и летом. ТСН.ua узнавало, когда будет самый длинный день и самая короткая ночь в Украине в 2023 году, и какие традиции связанные с летним солнцестоянием существовали еще у наших предков.

Когда летнее солнцестояние 2023 года

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Лукашенко. Как бы то ни было, а летнее солнцестояние всегда происходит примерно в одну и ту же дату, в зависимости от сдвигов календаря (20 или 21 июня).

В 2023 году самый длинный день и кратчайшую ночь года украинцам следует ожидать в среду, 21 июня в 17:57 по киевскому времени. Именно в этот момент центр Солнца будет проходить через самую северную точку эклиптики (точка летнего солнцестояния).

Что происходит в день летнего солнцестояния

Что происходит в день летнего солнцестояния / Фото: Pexels

Летним солнцестоянием называют момент, когда ось планеты Земля максимально наклонена к Солнцу.

Говоря простыми словами, летнее солнцестояние приходится на самый длинный день и самую короткую ночь года. В эту дату высота подъема Солнца на небосводе считается самой высокой.

По определению именно в этот день в Северном полушарии начинается лето. Сколько длится самый длинный день в Украине? 21 июня 2023 года солнце взойдет в 03:46 утра и зайдет в 20:13 вечера. То есть самый длинный день будет продолжаться 16 часов 27 минут.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния считался среди наших предков особенно мистическим и отличающимся от других сильной энергетикой. Даже сегодня эзотерики утверждают, что в эту дату лучше вставать на закате, когда энергетика находится на самом высоком уровне. Также в этот период можно загадывать желания, которые обязательно сбудутся.

Чтобы привлечь расположение Солнца, следует носить яркие цвета (оранжевый, красный, желтый). Даже если в вашем гардеробе трудно найти одежду таких оттенков, всегда можно добавить в образ золотые украшения или другие детали.

Это день положительной энергетики, потому ругаться, кричать и повышать голос не стоит.

Летнее солнцестояние и традиции украинцев

Летнее солнцестояние: традиции украинцев / Фото: Pexels

До введения григорианского календаря на территории современной Украины наши предки праздновали день летнего солнцестояния 7 июля, то есть в день Ивана Купала. Издавна людям нравились гуляния, собирание лекарственных трав, прыжки через костры, пение, танцы и поиск таинственного цветка папоротника. Кстати, именно вода имела сакральное значение для украинцев в день летнего солнцестояния в древности. Утром девочки даже собирали росу с травы, чтобы умыться ею. Считалось, что так можно сберечь красоту и молодость.

Также обязательно купались в открытых водоемах, а незамужние девушки еще гадали на суженого: плели венки и пускали их за водой.

Наши предки строго соблюдали традиции, испокон веков существовавшие на территории современной Украины: просыпались на восходе солнца, приветствовали звезду, выпивали чай с медом. В этот день было принято отказываться от еды животного происхождения.

А еще в день летнего солнцестояния обращали внимание на природные явления, указывающие на погодные условия в будущем:

большое количество росы утром – ждите большого урожая;

облака, дожди и грозы – урожай не удастся;

на небе много звезд – осенью будет много грибов.

Верили, если проснуться в день летнего солнцестояния до рассвета, можно весь год быть здоровым. Существовало и интересное поверье, связанное с водой: если парень случайно облил девушку — вскоре их ждет свадьба.

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