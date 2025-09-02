Летнее тепло и дожди: погода на 2 сентября в Украине

Синоптики обновили прогноз погоды / © Pixabay

Сегодня, 2 сентября, в Украине ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Утром в западных областях местами туман.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

«Сегодня на востоке и юго-востоке страны, а ночью в большинстве центральных областей местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории во вторник без осадков», — отмечают синоптики.

Температура днем будет составлять +24…29°С, на юге и востоке страны жара усилится до +32°С.

В Киевской области и в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью днем в пределах +24…29°С. А в Киеве сегодня +24…26°С.

Ранее синоптик предупредил украинцев, что во второй половине сентября могут быть заморозки. Ожидается похолодание.

По долгосрочному прогнозу «Украинского гидрометцентра», нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, не ожидается слишком теплым. Если в прошлом году средняя месячная температура в сентябре была выше нормы на 1-2 градуса, то сейчас она будет находиться в пределах нормы. То есть от 13 до 18 градусов тепла, в Карпатах +11-12 градусов, это на 6-8 градусов ниже, чем в августе.