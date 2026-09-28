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Летнее тепло не отступает: прогноз погоды в Украине на 28 сентября удивит высокими градусами
Синоптики прогнозируют в Украине сухую и комфортную погоду с летним теплом до +24°, хотя в отдельных областях возможны кратковременные дожди и сильный ветер.
В Украине 28 сентября будет держаться комфортная и по-летнему теплая погода. В большинстве регионов ожидается переменная облачность, без существенных осадков, а столбики термометров местами поднимутся до +24°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
Небольшие кратковременные дожди возможны только ночью на юге, Харьковской и большинстве центральных областей. Днем на всей территории страны будет идти сухая погода. Жителям большинства западных областей следует учесть, что ночью и утром местами будет туман.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако на юге и юго-востоке днем возможны порывы до 15–20 м/с.
Температурные показатели:
В целом по стране: ночью +5…+10°, днем воздух прогреется до +15…+20°.
Закарпатье: самый теплый регион дня — здесь столбики термометров подскочат до почти летних +24°.
Юг и юго-восток: ночью +9…+14°, днем комфортные +18…+23°.
В Карпатах: ночью +1…+6°, днем +10…+15°.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе 28 сентября ожидается погожий день с переменной облачностью и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
В Киевской области: температура ночью +5…+10°, днем +15…+20°.
В Киеве: ночью +8…+10°, а днем киевлян ждет приятное тепло — от +18° до +20°.
Напомним, по предварительным прогностическим расчетам Укргидрометцентра, октябрь в Украине начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды.