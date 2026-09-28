Летнее тепло не отступает: прогноз погоды в Украине на 28 сентября удивит высокими градусами

Теплый сентябрь / © unsplash.com

Реклама

В Украине 28 сентября будет держаться комфортная и по-летнему теплая погода. В большинстве регионов ожидается переменная облачность, без существенных осадков, а столбики термометров местами поднимутся до +24°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

Реклама

Погода в Украине

Небольшие кратковременные дожди возможны только ночью на юге, Харьковской и большинстве центральных областей. Днем на всей территории страны будет идти сухая погода. Жителям большинства западных областей следует учесть, что ночью и утром местами будет туман.

Реклама

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако на юге и юго-востоке днем возможны порывы до 15–20 м/с.

Температурные показатели:

В целом по стране: ночью +5…+10°, днем воздух прогреется до +15…+20°.

Закарпатье: самый теплый регион дня — здесь столбики термометров подскочат до почти летних +24° .

Юг и юго-восток: ночью +9…+14°, днем комфортные +18…+23°.

В Карпатах: ночью +1…+6°, днем +10…+15°.

Карта погоды на 28 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В столичном регионе 28 сентября ожидается погожий день с переменной облачностью и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области: температура ночью +5…+10°, днем +15…+20°.

В Киеве: ночью +8…+10°, а днем киевлян ждет приятное тепло — от +18° до +20°.

Напомним, по предварительным прогностическим расчетам Укргидрометцентра, октябрь в Украине начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров