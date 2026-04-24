12
1 мин

Летние каникулы в школах 2026 года: когда дети уйдут на отдых

Официально текущий учебный год завершается 30 июня 2026 года.

Анастасия Павленко
Ученики украинских школ уже сейчас мечтают о летних каникулах

В Украине учебный год официально продлится до 30 июня 2026, однако реальные даты каникул каждая школа определяет самостоятельно.

Несмотря на привычную практику завершения занятий в конце мая официально учебный год длится дольше.

Согласно постановлению правительства, 2025/2026 учебный год начался 1 сентября и должен завершиться 30 июня 2026 года. Однако эта дата является предельной, а не обязательной для всех учащихся.

В Министерстве образования объясняют, что окончательное решение о завершении обучения, проведении последнего звонка и начале каникул принимает педагогический совет каждой отдельной школы. При этом учитываются учебная нагрузка, ситуация с безопасностью в регионе, а также состояние учащихся и учителей.

Поэтому в одних школах обучение может завершиться уже в конце мая, тогда как в других — продолжатся в июне.

По рекомендательному календарю правительства, летний отдых ориентировочно может начаться с 1 июня, однако эти даты не окончательны.

Напомним, из-за масштабных блэкаутов зимой школы в некоторых регионах Украины могут продлить обучение. Учебный год в Украине завершается 30 июня, однако фактический график будет зависеть от того, как полноценно дети усвоили программу в период блэкаутов.

