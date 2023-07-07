Летние Кузьминки в 2023 году: когда верующие чтят память Космы и Демьяна

Летние Кузьминки – это народный праздник, который традиционно празднуют 14 июля по новому стилю. В церковном календаре эта дата посвящена памяти святым мученикам Космы и Дамиану Римскому. Поскольку для славян имя "Косма" было непривычным, наши предки подобрали похожее. Так и появился интересный и уникальный праздник, который все еще в народе называют Кузьминки.

Косма и Демьян: история праздника

Святые мученики Косма и Дамиан (Демьян) жили в Риме в III-IV веке. Они были родными братьями и воспитывались матерью в традициях христианской веры. Посвятили брать всю свою жизнь лечению больных. При этом они никогда не брали денег за свои услуги, но каждый раз просили пациентов уверовать в Господа, молиться и не грешить.

Дошла слава о двух врачах и к императору, который приказал схватить Косму и Демьяна, а затем судить как чародеев. Но по Божьей воле во время судебного процесса правителю так сильно приподняло шею, что он не мог ею пошевелить. Признав братьев невиновными, император сразу почувствовал облегчение и отпустил врачей на свободу.

Косма и Демьян / Фото: commons.wikimedia.org

Погибли Косма и Демьян от руки своего наставника. Он настолько сильно завидовал молодым врачам, ведь их уважали люди больше, чем его, что заманил мужчин на высокую скалу, где убил. Тела мучеников бросил к реке.

Обряды на Кузьминки

В этот важный церковный праздник верующие обязательно молятся святым о избавлении от болезней, укреплении здоровья. До сих пор братья считаются покровителями врачей. Поэтому принято, чтобы все, кто связан с медициной, шли в храм, поставили им свечу и прочли молитву. Народные целители говорят, что в этот день нужно лечить назойливые мысли и неврозы.

Летние Кузьминки давно считают женским праздником. Весь день девочки когда-то проводили в работе, чтобы собраться вечером и повеселиться. По традиции готовили сборную кашу, для которой каждая девушка приносила определенный ингредиент (кто может). Праздничный стол разнообразили только фруктами и овощами. А вот мясные блюда не готовили. Застолье редко обходилось без домашнего пива или наливки. Еды готовили многое, чтобы потом можно было угостить соседей, бедняков.

На Летние Кузьминки также было принято просить друг у друга прощения. При этом было неважно, чувствует ли сам вину. Главное – искренне хотеть улучшить отношения.

Что нельзя делать в день Космы и Демьяна

Обряды на Кузьминки / Фото: Pexels

В старину в этот день было запрещено чувствовать уныние. Важно было найти хотя бы какой-нибудь повод для радости. Верили, если 14 июля пройдет в счастье, то вторая половина года тоже будет счастливой.

Женщинам запрещалось выполнять тяжелую физическую работу. Также не стоило согласовывать рискованные или авантюрные планы. Церковь не позволяет в этот день ругаться, ссориться, злословить. В некоторых регионах Украины существовал запрет на ковку — верили, что это может вызвать град.

Народные приметы