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Летние платья 2023: какие платья будут трендовыми по мнению стилиста

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Летние платья 2023: какие платья будут трендовыми по мнению стилиста

Какое платье выбрать

Какие платья будут модными этим летом по мнению стилиста

Этнические мотивы, минимализм, кроше — эти и многие другие фасоны платьев будут трендовыми этим летом.

По мнению стилиста Яны Платоновой кардинальных изменений этим летом, по сравнению с предыдущим, нет.

Выбирая платья на лето важно обращать внимание на состав ткани, предпочитая лен, муслин, тонкий хлопок и вискозу.

Стилистка отбирала основные варианты платьев из более чем 4000 моделей платьев, ориентируясь на крой, дизайн и стилизацию.

Среди основных трендов стилистка выделила следующие:

  • Длина макси остается актуальной.
Макси платья/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL / ©
Макси платья/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL
  • Этномотивы всегда в тренде.
Этномотивы/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL / ©
Этномотивы/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL
  • Минималистичные платья.
Минималистичные платья/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL / ©
Минималистичные платья/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL
  • Платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными).
Платья-слепые/фото: net-a-porter.com / ©
Платья-слепые/фото: net-a-porter.com
  • Платья – кроше и другие техники. В переводе с французского "кроше" означает "маленький крючок". Платья — кроше изготавливают из объемного рельефного кружева, напоминающего сетку
Платья в стиле/фото: net-a-porter.com / ©
Платья в стиле/фото: net-a-porter.com
  • Прозрачные платья
Прозрачные платья/фото: net-a-porter.com / ©
Прозрачные платья/фото: net-a-porter.com
  • Платья-бандо. Это стиль женских платьев, имеющих особый дизайн с использованием бандо-верха. Для платьев-бандо характерно открытые плечи и верхняя часть спины.
Платья-/фото: net-a-porter.com / ©
Платья-/фото: net-a-porter.com
  • Платья с разными завязками.
Платья с завязками фото: net-a-porter.com / ©
Платья с завязками фото: net-a-porter.com
  • Платья с разными вырезами.
Платья с разными вырезами/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL / ©
Платья с разными вырезами/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL

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Дата публикации
Просмотры
428
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