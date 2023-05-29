Летние платья 2023: какие платья будут трендовыми по мнению стилиста

Какие платья будут модными этим летом по мнению стилиста
Этнические мотивы, минимализм, кроше — эти и многие другие фасоны платьев будут трендовыми этим летом.
По мнению стилиста Яны Платоновой кардинальных изменений этим летом, по сравнению с предыдущим, нет.
Выбирая платья на лето важно обращать внимание на состав ткани, предпочитая лен, муслин, тонкий хлопок и вискозу.
Стилистка отбирала основные варианты платьев из более чем 4000 моделей платьев, ориентируясь на крой, дизайн и стилизацию.
Среди основных трендов стилистка выделила следующие:
- Длина макси остается актуальной.
- Этномотивы всегда в тренде.
- Минималистичные платья.
- Платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными).
- Платья – кроше и другие техники. В переводе с французского "кроше" означает "маленький крючок". Платья — кроше изготавливают из объемного рельефного кружева, напоминающего сетку
- Прозрачные платья
- Платья-бандо. Это стиль женских платьев, имеющих особый дизайн с использованием бандо-верха. Для платьев-бандо характерно открытые плечи и верхняя часть спины.
- Платья с разными завязками.
- Платья с разными вырезами.
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