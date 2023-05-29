Летние платья 2023: какие платья будут трендовыми по мнению стилиста

Какие платья будут модными этим летом по мнению стилиста

Этнические мотивы, минимализм, кроше — эти и многие другие фасоны платьев будут трендовыми этим летом.

По мнению стилиста Яны Платоновой кардинальных изменений этим летом, по сравнению с предыдущим, нет.

Выбирая платья на лето важно обращать внимание на состав ткани, предпочитая лен, муслин, тонкий хлопок и вискозу.

Стилистка отбирала основные варианты платьев из более чем 4000 моделей платьев, ориентируясь на крой, дизайн и стилизацию.

Среди основных трендов стилистка выделила следующие:

Длина макси остается актуальной.

Макси платья/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL

Этномотивы всегда в тренде.

Этномотивы/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL

Минималистичные платья.

Минималистичные платья/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL

Платья в бельевом стиле с кружевными вставками (даже контрастными).

Платья-слепые/фото: net-a-porter.com

Платья – кроше и другие техники. В переводе с французского "кроше" означает "маленький крючок". Платья — кроше изготавливают из объемного рельефного кружева, напоминающего сетку

Платья в стиле/фото: net-a-porter.com

Прозрачные платья

Прозрачные платья/фото: net-a-porter.com

Платья-бандо. Это стиль женских платьев, имеющих особый дизайн с использованием бандо-верха. Для платьев-бандо характерно открытые плечи и верхняя часть спины.

Платья-/фото: net-a-porter.com

Платья с разными завязками.

Платья с завязками фото: net-a-porter.com

Платья с разными вырезами.

Платья с разными вырезами/фото:instagram.com/p/CsqccrwtOTL

Читайте также: