Летний сезон в оккупированном Крыму ожидает потрясающий провал

Строительство оборонительных сооружений на пляжах не придает популярности Крыму. По данным ВСУ, их протяженность составляет уже около 200 км.

Лето-2023 в Крыму, похоже, не будет удачным для окупантов. Из-за близости к линии фронта, транспортных проблем, контрнаступления ВСУ и т.д. граждане РФ не бронируют номера на летний сезон в 2023 году на оккупированном полуострове.

Об этом пишет "Радио свобода".

"На начало марта на лето было забронировано в среднем только 10% номерного фонда: в Севастополе и на Южном берегу путешественники зарезервировали 15% номеров, на Западе полуострова – менее 5%", – сообщили в Ассоциации малых гостиниц Крыма.

В области детского туризма в Крыму тоже не ожидают спроса. Так, в феврале в детские оздоровительные заведения было распродано всего 8% путевок.

Более того, летом Крым может стать еще более опасным местом, если ВСУ перейдут в контрнаступление на юге.

Граждане РФ, которые все же уедут летом в Крым, столкнутся с транспортными проблемами. Самолеты в Крым, как ожидается, не будут летать до конца войны. Ехать на полуостров через "сухопутный коридор", где продолжаются военные действия, мало кто решится. Также россияне столкнуться с многочасовыми пробками на подступах к мосту через Керченский пролив.

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что прошлый сезон "полноценно не состоялся". По его словам, предполагается "максимальное использование пропускных способностей Крымского моста" и увеличение количества пассажирских поездов.

"Мы рассматриваем любые возможности для увеличения пассажиропотока. Так что критического провала не будет", – заявил Аксенов.

"Радио свобода" сообщает, что по официальным данным РФ, общий объем турпотока в Крыму за 2022 год снизился почти на треть по сравнению с 2021 годом – 6,5 млн человек против 9,5 млн человек.

Летом в Крыму отдохнули 4,2 млн человек – на 19% меньше, чем годом ранее. В среднем объекты размещения были загружены около 60%, а в отдельных местах – 10-15%.

Также эксперты, на которые ссылается издание, отмечают, что Россия последовательно завышает туристическую статистику. В частности, туристом считается каждый въехавший в Крым человек, даже если это местный житель, регулярно выезжающий и въезжающий на полуостров.

Как отмечает "Радио свобода", значит, реальное количество отдохнувших в Крыму 2022 года, вероятнее всего, было заметно ниже.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российско-украинская война не закончится без Крыма, который является для кремлевского диктатора Владимира Путина "кощеевой смертью".

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