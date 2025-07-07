Летняя жара и кратковременный дождь: прогноз погоды на 7 июля

Чрезвычайная жара в начале недели в Украине / © unsplash.com

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Сегодня, 7 июля, в Украине будет переменная облачность. В некоторых областях кратковременный дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В стране сегодня без осадков, только в западных, Винницкой и Житомирской областях днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозой», — говорится в сообщении.

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Температура днем будет составлять +30…34°С, местами ожидается сильная жара до +35…36°С.

Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Понедельник в столице начнется жарой до +33°С.

Ранее синоптик сообщила, что в начале июля в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

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