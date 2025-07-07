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Летняя жара и кратковременный дождь: прогноз погоды на 7 июля
Первый день новой недели будет жарким, однако не везде. В некоторых областях ожидаются дожди.
Сегодня, 7 июля, в Украине будет переменная облачность. В некоторых областях кратковременный дождь.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
«В стране сегодня без осадков, только в западных, Винницкой и Житомирской областях днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозой», — говорится в сообщении.
Температура днем будет составлять +30…34°С, местами ожидается сильная жара до +35…36°С.
Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Понедельник в столице начнется жарой до +33°С.
Ранее синоптик сообщила, что в начале июля в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.
Прогноз погоды на неделю читайте в новости.