- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 869
- Время на прочтение
- 1 мин
Летняя жара возвращается: где в Украине 3 июля будет теплее всего — карта
Гидрометцентр прогнозирует: 3 июля в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, кроме востока. Местами будет до +33°C.
Над Украиной 3 июля будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать рассеянию облаков и повышению температуры, самому ощутимому — на западе и юге страны. Лишь на востоке и юго-востоке страны атмосферный фронт добавит немного влаги и умеренно тепло.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, лишь ночью на юго-востоке, днем на востоке страны местами небольшой кратковременный дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на западе и юге страны до 33°, в восточных областях 21-26°.
Какая погода в Киеве и области
На территории Киевской области и города Киева 3 июля прогнозируется переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 28-30°.
Напомним, Украину накроет сильная жара: местами будет припекать до +38°.