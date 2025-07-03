В Украину возвращается жара / © ТСН.ua

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Над Украиной 3 июля будет формироваться поле повышенного давления, что будет способствовать рассеянию облаков и повышению температуры, самому ощутимому — на западе и юге страны. Лишь на востоке и юго-востоке страны атмосферный фронт добавит немного влаги и умеренно тепло.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, лишь ночью на юго-востоке, днем на востоке страны местами небольшой кратковременный дождь.

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Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17 °, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на западе и юге страны до 33°, в восточных областях 21-26°.

Карта погоды по состоянию на 3 июля / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

На территории Киевской области и города Киева 3 июля прогнозируется переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью по области 12-17°, днем 25-30°; в Киеве ночью 15-17°, днем 28-30°.

Напомним, Украину накроет сильная жара: местами будет припекать до +38°.